Киреев Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Емельян

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киреев ?

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.03.1927

Дочь: Самойлова Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Киреева Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
28.06.1931

Дочь: Прожога Александра Емельяновна

Мать ребёнка: Киреева Мария Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Мария Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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