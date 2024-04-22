Киреев Емельян
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киреев ?
Рождение ребёнка
08.03.1927
Дочь: Самойлова Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Киреева Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
28.06.1931
Дочь: Прожога Александра Емельяновна
Мать ребёнка: Киреева Мария Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киреева Мария Игнатьевна
Смерть
Неизвестно