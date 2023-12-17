Киреева Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1905

Дата смерти

23.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1927

Дочь: Самойлова Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Киреев Емельян

Рождение ребёнка
28.06.1931

Дочь: Прожога Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Киреев Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Емельян

Смерть
23.11.1983
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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