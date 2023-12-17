Киреева Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1905
Дата смерти23.11.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1927
Дочь: Самойлова Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Киреев Емельян
Рождение ребёнка
28.06.1931
Дочь: Прожога Александра Емельяновна
Отец ребёнка: Киреев Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киреев Емельян
Смерть
23.11.1983
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область