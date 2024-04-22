Киреев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев ?

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Киреев Е. С.

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Муж?

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Потап

Мать ребёнка: не указана

Барашево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Муж?

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Емельян

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Кузьма

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Пётр

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Иван

Мать ребёнка: не указана

Барашево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Муж?

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никандр Никанор Киреев/

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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