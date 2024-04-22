Киреев ?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Киреев Е. С.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Потап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно