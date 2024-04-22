Киреев Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Кузьма

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киреев ?

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.01.1924

Дочь: Конькова Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Киреева Анастасия Поликарповна

Рождение ребёнка
17.03.1926

Дочь: Конькова Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Киреева Анастасия Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Анастасия Поликарповна

Смерть
Неизвестно
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