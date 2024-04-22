Киреев Кузьма
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киреев ?
Рождение ребёнка
21.01.1924
Дочь: Конькова Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Киреева Анастасия Поликарповна
Рождение ребёнка
17.03.1926
Дочь: Конькова Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Киреева Анастасия Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно