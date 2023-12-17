Киреева Анастасия Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1903
Дата смерти14.10.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1924
Дочь: Конькова Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Киреев Кузьма
Рождение ребёнка
17.03.1926
Дочь: Конькова Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Киреев Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киреев Кузьма
Смерть
14.10.1984
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область