Киреева Анастасия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева Анастасия Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1903

Дата смерти

14.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1924

Дочь: Конькова Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Киреев Кузьма

Рождение ребёнка
17.03.1926

Дочь: Конькова Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Киреев Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Кузьма

Смерть
14.10.1984
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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