Коломейцев Григорий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.?.1949
Дочь: Рязанова Надежда
Мать ребёнка: Коломейцева Павлина
Рождение ребёнка
21.05.1951
Дочь: Полубинская Любовь
Мать ребёнка: Коломейцева Павлина
Рождение ребёнка
12.?.1953
Дочь: Пшеничная Зинаида
Мать ребёнка: Коломейцева Павлина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломейцев Павел
Мать ребёнка: Коломейцева Павлина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунова Людмила
Мать ребёнка: Коломейцева Павлина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коломейцева Павлина