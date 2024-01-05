Коломейцев Григорий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломейцев Григорий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.?.1949

Дочь: Рязанова Надежда

Мать ребёнка: Коломейцева Павлина

Рождение ребёнка
21.05.1951

Дочь: Полубинская Любовь

Мать ребёнка: Коломейцева Павлина

Рождение ребёнка
12.?.1953

Дочь: Пшеничная Зинаида

Мать ребёнка: Коломейцева Павлина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломейцев Павел

Мать ребёнка: Коломейцева Павлина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунова Людмила

Мать ребёнка: Коломейцева Павлина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коломейцева Павлина

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