Коломейцева (Милашенко) Павлина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломейцева (Милашенко) Павлина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1926

Дата смерти

05.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1926

Отец: Милашенко Павел Иванович

Мать: Милашенко Прасковья

Рождение ребёнка
24.?.1949

Дочь: Рязанова Надежда

Отец ребёнка: Коломейцев Григорий Егорович

Рождение ребёнка
21.05.1951

Дочь: Полубинская Любовь

Отец ребёнка: Коломейцев Григорий Егорович

Рождение ребёнка
12.?.1953

Дочь: Пшеничная Зинаида

Отец ребёнка: Коломейцев Григорий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломейцев Павел

Отец ребёнка: Коломейцев Григорий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунова Людмила

Отец ребёнка: Коломейцев Григорий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломейцев Григорий Егорович

Смерть
05.05.1992
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