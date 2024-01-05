Коломейцева (Милашенко) Павлина
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1926
Дата смерти05.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1926
Отец: Милашенко Павел Иванович
Мать: Милашенко Прасковья
Рождение ребёнка
24.?.1949
Дочь: Рязанова Надежда
Отец ребёнка: Коломейцев Григорий Егорович
Рождение ребёнка
21.05.1951
Дочь: Полубинская Любовь
Отец ребёнка: Коломейцев Григорий Егорович
Рождение ребёнка
12.?.1953
Дочь: Пшеничная Зинаида
Отец ребёнка: Коломейцев Григорий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломейцев Павел
Отец ребёнка: Коломейцев Григорий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунова Людмила
Отец ребёнка: Коломейцев Григорий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1992