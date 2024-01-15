Аксёнов Андрей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Аксёнов Иван Гаврилов
Мать: Аксёнова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
01.12.1836
Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова
Рождение ребёнка
20.07.1838
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Васса Андреевна
Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Афанасия Андреевна
Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова
Рождение ребёнка
27.05.1854
Дочь: Фёкла Андреева
Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова
Рождение ребёнка
03.06.1855
Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно