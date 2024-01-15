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Аксёнов Андрей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Аксёнов Иван Гаврилов

Мать: Аксёнова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
01.12.1836

Сын: Аксёнов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова

Рождение ребёнка
20.07.1838

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Васса Андреевна

Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Аксёнов Яков Андреевич

Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Афанасия Андреевна

Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова

Рождение ребёнка
27.05.1854

Дочь: Фёкла Андреева

Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.06.1855

Сын: Аксёнов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Анисья (Аксиния) Максимова

Смерть
Неизвестно
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