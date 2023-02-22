Аксёнова Анисья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Васса Андреевна
Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Афанасия Андреевна
Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно