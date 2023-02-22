Аксёнова Анисья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова Анисья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Аксёнов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Васса Андреевна

Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Аксёнов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Афанасия Андреевна

Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Аксёнов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Аксёнов Андрей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов Андрей Иванов

Смерть
Неизвестно