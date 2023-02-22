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Аксёнов Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Аксёнов Андрей Иванов

Мать: Аксёнова Анисья Максимова

Бракосочетание
03.02.1867

Жена: Аксёнова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
24.01.1871

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Аксёнова Евдокия Петрова

с Бочиха
Рождение ребёнка
19.12.1873

Дочь: Евлинья Яковлева

Мать ребёнка: Аксёнова Евдокия Петрова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.12.1881

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Аксёнова Евдокия Петрова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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