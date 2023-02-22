Аксёнов Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Аксёнов Андрей Иванов
Бракосочетание
03.02.1867
Жена: Аксёнова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
24.01.1871
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Аксёнова Евдокия Петрова
с Бочиха
Рождение ребёнка
19.12.1873
Дочь: Евлинья Яковлева
Мать ребёнка: Аксёнова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
06.12.1881
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Аксёнова Евдокия Петрова
Смерть
Неизвестно