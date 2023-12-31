Масленникова Ольга Перфильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова Ольга Перфильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масленников Иван Осипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масленников Иван Осипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Масленникова) Таисия Иванова

Отец ребёнка: Масленников Иван Осипов

Серов, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Николай Иванович

Отец ребёнка: Масленников Иван Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Иван Осипов

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