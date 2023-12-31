Масленников Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасленников Николай Иванович

Масленников Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Масленников Иван Осипов

Мать: Масленникова Ольга Перфильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Николай Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close