Масленников Иван Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масленникова Ольга Перфильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масленникова Ольга Перфильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Иванова
Мать ребёнка: Масленникова Ольга Перфильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленников Николай Иванович
Мать ребёнка: Масленникова Ольга Перфильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно