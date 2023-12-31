Масленников Иван Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленников Иван Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Масленников Осип Андреевич

Мать: Масленникова Марфа Агафонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масленникова Ольга Перфильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масленникова Ольга Перфильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Иванова

Мать ребёнка: Масленникова Ольга Перфильевна

Серов, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Николай Иванович

Мать ребёнка: Масленникова Ольга Перфильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова Ольга Перфильевна

Смерть
Неизвестно
Серов, Серовский, Свердловская область
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