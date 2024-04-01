Тагильцова (Трусова) Агния Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагильцова (Трусова) Агния Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Трусов Федор Малолеток Р.Плосского Степанов

Мать: Трусова Ефросинья Дмитриевна

Бракосочетание
31.10.1847

Муж: Тагильцов Терентий Уряд. Р. Камышлова Федоров

М. 23 ж. 19
Рождение ребёнка
28.07.1848

Сын: Тагильцов Прохор Терентиев

Отец ребёнка: Тагильцов Терентий Уряд. Р. Камышлова Федоров

Рождение ребёнка
28.08.1849

Сын: Тагильцов Иван Терентьев

Отец ребёнка: Тагильцов Терентий Уряд. Р. Камышлова Федоров

Смерть
Неизвестно
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