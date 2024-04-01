Тагильцова (Трусова) Агния Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
31.10.1847
М. 23 ж. 19
Рождение ребёнка
28.07.1848
Сын: Тагильцов Прохор Терентиев
Отец ребёнка: Тагильцов Терентий Уряд. Р. Камышлова Федоров
Рождение ребёнка
28.08.1849
Отец ребёнка: Тагильцов Терентий Уряд. Р. Камышлова Федоров
Смерть
Неизвестно