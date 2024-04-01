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Трусов Федор Малолеток Р.Плосского Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Трусов Степан Отст. Драгун Азовского Полку, Р.Плосского Петров

Мать: Трусова Екатерина Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трусова Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.10.1783

Дочь: (Трусова) Харитина Федорова

Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.01.1787

Сын: Трусов Иван Казак Р. Плосского Федоров

Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Трусова) Агафья Федоровна

Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: (Трусов) Настасья Федорова

Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Трусов Яков Федоров

Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Трусова) Настасья Федорова

Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.05.1801

Дочь: (Трусова) Елена Федорова

Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Тагильцова (Трусова) Агния Федорова

Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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