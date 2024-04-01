Трусов Федор Малолеток Р.Плосского Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1783
Дочь: (Трусова) Харитина Федорова
Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.01.1787
Сын: Трусов Иван Казак Р. Плосского Федоров
Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Трусова) Агафья Федоровна
Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: (Трусов) Настасья Федорова
Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Трусов Яков Федоров
Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Трусова) Настасья Федорова
Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.05.1801
Дочь: (Трусова) Елена Федорова
Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Тагильцова (Трусова) Агния Федорова
Мать ребёнка: Трусова Ефросинья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно