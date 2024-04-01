Тагильцов Терентий Уряд. Р. Камышлова Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Тагильцов Федор Степанов
Бракосочетание
31.10.1847
М. 23 ж. 19
Рождение ребёнка
28.07.1848
Сын: Тагильцов Прохор Терентиев
Мать ребёнка: Тагильцова Агния Федорова
Рождение ребёнка
28.08.1849
Мать ребёнка: Тагильцова Агния Федорова
Военная служба
1849
Залинейный округ
Смерть
Неизвестно