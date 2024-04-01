Тагильцов Терентий Уряд. Р. Камышлова Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагильцов Терентий Уряд. Р. Камышлова Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Тагильцов Федор Степанов

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1847

Жена: Тагильцова Агния Федорова

М. 23 ж. 19
Рождение ребёнка
28.07.1848

Сын: Тагильцов Прохор Терентиев

Мать ребёнка: Тагильцова Агния Федорова

Рождение ребёнка
28.08.1849

Сын: Тагильцов Иван Терентьев

Мать ребёнка: Тагильцова Агния Федорова

Военная служба
1849
Залинейный округ
Смерть
Неизвестно
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