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Гончарова Параскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
26.10.1824

Муж: Гончаров Захар Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826

Сын: Гончаров - Щелков Иван Захаров

Отец ребёнка: Гончаров Захар Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гладышева (Гончарова) Анна Захарова

Отец ребёнка: Гончаров Захар Иванов

Смерть
Неизвестно

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