Гончарова Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
26.10.1824
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826
Сын: Гончаров - Щелков Иван Захаров
Отец ребёнка: Гончаров Захар Иванов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гладышева (Гончарова) Анна Захарова
Отец ребёнка: Гончаров Захар Иванов
Смерть
Неизвестно