Гончаров Захар Иванов
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти26.04.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Гончаров Иван Павлов
Мать: ?
Бракосочетание
26.10.1824
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826
Сын: Гончаров - Щелков Иван Захаров
Мать ребёнка: Гончарова Параскева Васильева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гладышева Анна Захарова
Мать ребёнка: Гончарова Параскева Васильева
Смерть
26.04.1871