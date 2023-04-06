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Гончаров Захар Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

26.04.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Гончаров Иван Павлов

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.10.1824

Жена: Гончарова Параскева Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826

Сын: Гончаров - Щелков Иван Захаров

Мать ребёнка: Гончарова Параскева Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гладышева Анна Захарова

Мать ребёнка: Гончарова Параскева Васильева

Смерть
26.04.1871
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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