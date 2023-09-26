Аполлонов Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аполлонов Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в 1788 году. (ГАСО, Ф.6, оп.2, д.443, Исповедные ведомости Талицкого Завода 1822 года, №94. на тот момент ему было 34 года.)
Рождение ребёнка
1819

Сын: Аполлонов Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Аполлонова Устинья Андреевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Родился в1819 году. (ГАСО, Ф.6, оп.2, д.443, Исповедные ведомости Талицкого Завода 1822 года, №94, на тот момент ему было 3 года.)
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