Аполлонов Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1788
Родился в 1788 году. (ГАСО, Ф.6, оп.2, д.443, Исповедные ведомости Талицкого Завода 1822 года, №94. на тот момент ему было 34 года.)
Рождение ребёнка
1819
Сын: Аполлонов Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Аполлонова Устинья Андреевна
Талица, Талицкий, Свердловская область
Родился в1819 году. (ГАСО, Ф.6, оп.2, д.443, Исповедные ведомости Талицкого Завода 1822 года, №94, на тот момент ему было 3 года.)