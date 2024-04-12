Аполлонова Устинья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Андрей
Родилась в 1798 году.(ГАСО, Ф.6, оп.2, д.443, Исповедные ведомости Талицкого Завода 1822 года, №94, на тот момент ей было 24 года)
Рождение ребёнка
1819
Сын: Аполлонов Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Аполлонов Кузьма
Родился в1819 году. (ГАСО, Ф.6, оп.2, д.443, Исповедные ведомости Талицкого Завода 1822 года, №94, на тот момент ему было 3 года.)
Смерть
Неизвестно