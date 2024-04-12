Аполлонова Устинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАполлонова Устинья Андреевна

Аполлонова Устинья Андреевна

Место рождения

Талица, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Андрей

Мать: не указана

Талица, Талицкий, Свердловская область
Родилась в 1798 году.(ГАСО, Ф.6, оп.2, д.443, Исповедные ведомости Талицкого Завода 1822 года, №94, на тот момент ей было 24 года)
Рождение ребёнка
1819

Сын: Аполлонов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Аполлонов Кузьма

Талица, Талицкий, Свердловская область
Родился в1819 году. (ГАСО, Ф.6, оп.2, д.443, Исповедные ведомости Талицкого Завода 1822 года, №94, на тот момент ему было 3 года.)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close