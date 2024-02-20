Фурсова Прасковья
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Дата рождения1733
Дата смертиДо 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Акулина Матвеевна
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Лукьянович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Лукьянович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Аксинья Матвеевна
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Лукьянович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Лукьянович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Бракосочетание
До 1758
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд с.Дросково
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Лукьянович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
До 1765
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская