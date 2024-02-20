(Фурсова) Аксинья Матвеевна
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Дата рождения1757
Дата смерти1769
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Фурсов Матвей Лукьянович
Мать: Фурсова Прасковья
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
1769
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская