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Фурсов Матвей Лукьянович

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Фурсов Лукьян Вавилович / Авилович /

Мать: ?

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Акулина Матвеевна

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Аксинья Матвеевна

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1758

Сын: Фурсов Захар Матвеевич

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Бракосочетание
До 1758

Жена: Фурсова Прасковья

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд с.Дросково
Рождение ребёнка
1762

Сын: Фурсов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
Неизвестно
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