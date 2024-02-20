(Фурсова) Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фурсова) Пелагея Матвеевна

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская

Дата рождения

1751

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Фурсов Матвей Лукьянович

Мать: Фурсова Прасковья

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
1768
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская
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