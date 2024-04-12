Некрасов Ефрем Леонов
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Некрасова Татьяна Ефремова
Мать ребёнка: Некрасова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Анна Ефремова
Мать ребёнка: Некрасова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Татьяна Ефремова
Мать ребёнка: Некрасова Марья Федорова
Рождение ребёнка
18.08.1751
Сын: Некрасов Андрей Ефремович
Мать ребёнка: Некрасова Марья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Марья Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1760