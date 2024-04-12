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Некрасов Ефрем Леонов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Некрасов Леон Тимофеев

Мать: Некрасова Федосья (Прохорова?)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Некрасова Татьяна Ефремова

Мать ребёнка: Некрасова Марья Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Анна Ефремова

Мать ребёнка: Некрасова Марья Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Татьяна Ефремова

Мать ребёнка: Некрасова Марья Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1751

Сын: Некрасов Андрей Ефремович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1760
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