(Некрасова) Татьяна Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Некрасова) Татьяна Ефремова

(Некрасова) Татьяна Ефремова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

30.10.1810

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Некрасов Ефрем Леонов

Мать: Некрасова Марья Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Некрасова Федосья Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Герасимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Некрасова Агрипена Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Герасимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Некрасов Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Герасимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Дмитрий Герасимов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.10.1810
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close