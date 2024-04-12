(Некрасова) Татьяна Ефремова
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти30.10.1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Некрасов Ефрем Леонов
Мать: Некрасова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Некрасова Федосья Дмитриевна
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Герасимов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Некрасова Агрипена Дмитриевна
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Герасимов
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.10.1810