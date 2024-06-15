Некрасова Федосья Прокофьева (Прохорова?)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1694
Отец ребёнка: Некрасов Леон Тимофеев
Рождение ребёнка
1700
Сын: Некрасов Савелий Леонович
Отец ребёнка: Некрасов Леон Тимофеев
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Некрасов Леон Тимофеев
Смерть
Неизвестно