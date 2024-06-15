Некрасова Федосья Прокофьева (Прохорова?) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Федосья Прокофьева (Прохорова?)

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Леон Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1694

Сын: Некрасов Иван Леонович

Отец ребёнка: Некрасов Леон Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Некрасов Савелий Леонович

Отец ребёнка: Некрасов Леон Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Некрасов Ефрем Леонов

Отец ребёнка: Некрасов Леон Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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