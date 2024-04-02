Колесник (Череда) Надежда Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1936
Дата смерти22.11.1991
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1936
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
17.10.1964
Отец ребёнка: Колесник Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесник Иван Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Санитарка
Место жительства
Неизвестно
д. 32, переулок Петровского, Ахтырка, Сумская обл., Украина
Смерть
22.11.1991