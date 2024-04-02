Колесник (Череда) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник (Череда) Надежда Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1936

Дата смерти

22.11.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1936

Отец: Череда Константин Семенович

Мать: Череда Ксения Петровна

Бракосочетание
1961

Муж: Колесник Иван Михайлович

Рождение ребёнка
17.10.1964

Сын: Колесник Юрий Иванович

Отец ребёнка: Колесник Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесник Иван Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Санитарка
Место жительства
Неизвестно
д. 32, переулок Петровского, Ахтырка, Сумская обл., Украина
Смерть
22.11.1991
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