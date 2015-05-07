Колесник Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияС 18.10.1937 по 22.10.1937
Дата смерти07.05.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 18.10.1937 по 22.10.1937
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
06.03.1962
Сын: Колесник Алексей Иванович
Мать ребёнка: Колесник Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
17.10.1964
Мать ребёнка: Колесник Надежда Константиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник-столяр, строитель
Место жительства
Неизвестно
д. 7, ул. Красный Пахарь (Чарвоный Орач), Ахтырка, Сумская обл., Украина
Смерть
07.05.2015