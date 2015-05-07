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Колесник Иван Михайлович

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Место рождения

Ахтырка, Сумська область

Дата рождения

С 18.10.1937 по 22.10.1937

Дата смерти

07.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 18.10.1937 по 22.10.1937

Отец: Колесник Михаил Степанович

Мать: Колесник Александра Ивановна

Ахтырка, Сумська область
Бракосочетание
1961

Жена: Колесник Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
06.03.1962

Сын: Колесник Алексей Иванович

Мать ребёнка: Колесник Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
17.10.1964

Сын: Колесник Юрий Иванович

Мать ребёнка: Колесник Надежда Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Плотник-столяр, строитель
Место жительства
Неизвестно
д. 7, ул. Красный Пахарь (Чарвоный Орач), Ахтырка, Сумская обл., Украина
Смерть
07.05.2015
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