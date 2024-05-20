Медведкова (Панкова) Ольга Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведкова (Панкова) Ольга Дементьевна

Медведкова (Панкова) Ольга Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панков Дементий Иванович

Мать: Панкова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведков Николай Матвеев

Отец ребёнка: Медведков Матвей Еремеев

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведков Афанасий Матвеев

Отец ребёнка: Медведков Матвей Еремеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведков Матвей Еремеев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.