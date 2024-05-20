Медведкова (Панкова) Ольга Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панков Дементий Иванович
Мать: Панкова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведков Николай Матвеев
Отец ребёнка: Медведков Матвей Еремеев
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведков Афанасий Матвеев
Отец ребёнка: Медведков Матвей Еремеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно