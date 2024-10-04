Медведков Афанасий Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведкова Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведков Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1899 ст.
Сын: Медведкова Нина Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1901
Дочь: Медведкова Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Медведкова Мелания Дмитриева
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1904 ст.
Сын: Медведков Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Медведкова Мелания Дмитриева
Смерть
Неизвестно