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Медведков Афанасий Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведков Матвей Еремеев

Мать: Медведкова (Панкова) Ольга Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведкова Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведков Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведкова Мелания Дмитриева

Рождение ребёнка
31.12.1899 ст.

Сын: Медведкова Нина Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1901

Дочь: Медведкова Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Медведкова Мелания Дмитриева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1904 ст.

Сын: Медведков Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Медведкова Мелания Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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