Шевченко Ксения Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1917
Дата смерти?.06.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.09.1949
Зея, город Зея, Амурская область
Рождение ребёнка
1951
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.10.1957
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Фролов Николай Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
?.06.1980