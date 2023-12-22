Шевченко Ксения Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Ксения Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1917

Дата смерти

?.06.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1957 г.р.
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Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Николай Фролович

Зея, город Зея, Амурская область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Николай Фролович

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.10.1957

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Фролов Николай Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Николай Фролович

Смерть
?.06.1980
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