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Фролов Николай Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1900

Дата смерти

31.12.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1957 г.р.
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Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900

Отец: Фролов Фрол Фролович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевченко Ксения Никоновна

Зея, город Зея, Амурская область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевченко Ксения Никоновна

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.10.1957

Дочь: Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Шевченко Ксения Никоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевченко Ксения Никоновна

Смерть
31.12.1975
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