Фролов Николай Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1900
Дата смерти31.12.1975
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900
Отец: Фролов Фрол Фролович
Рождение ребёнка
?.09.1949
Зея, город Зея, Амурская область
Рождение ребёнка
1951
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.10.1957
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Шевченко Ксения Никоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
31.12.1975