(Демяненко) Агафья Прохоровна
Место рождения
Дата рождения17.04.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-6?i=282&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
18.04.1885 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
12.05.1905 ст.
Гликерия Александровна Пархоменко
Рождение ребёнка
24.09.1905 ст.
Сын: Григорьев Харитон Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ5-L?i=746&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно