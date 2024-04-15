(Демяненко) Агафья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Демяненко) Агафья Прохоровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

17.04.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1885 ст.

Отец: Демененко Прохор Васильевич

Мать: Демяненко Пелагея Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-6?i=282&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
18.04.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
12.05.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Гликерия Александровна Пархоменко
Рождение ребёнка
24.09.1905 ст.

Сын: Григорьев Харитон Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ5-L?i=746&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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