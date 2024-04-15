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Григорьев Харитон Григорьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

24.09.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1905 ст.

Отец: не указан

Мать: Агафья Прохоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ5-L?i=746&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
25.09.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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