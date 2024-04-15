Демяненко Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
17.04.1885 ст.
Дочь: Агафья Прохоровна
Отец ребёнка: Демененко Прохор Васильевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-6?i=282&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.02.1888 ст.
Дочь: Евдокия Прохоровна
Отец ребёнка: Демененко Прохор Васильевич
Рождение ребёнка
12.03.1891 ст.
Дочь: Дарья Прохоровна
Отец ребёнка: Демененко Прохор Васильевич
Восприемник
08.02.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Парфений Михайлович Иванов
Рождение ребёнка
21.04.1894 ст.
Сын: Демененко Кондратий Прохорович
Отец ребёнка: Демененко Прохор Васильевич
Рождение ребёнка
08.02.1906 ст.
Дочь: Демьяненко Феодора Прохоровна
Отец ребёнка: Демененко Прохор Васильевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHW-7?i=840&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно