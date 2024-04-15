Демяненко Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемяненко Пелагея Ивановна

Демяненко Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1885 ст.

Дочь: Агафья Прохоровна

Отец ребёнка: Демененко Прохор Васильевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-6?i=282&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.02.1888 ст.

Дочь: Евдокия Прохоровна

Отец ребёнка: Демененко Прохор Васильевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
12.03.1891 ст.

Дочь: Дарья Прохоровна

Отец ребёнка: Демененко Прохор Васильевич

Восприемник
08.02.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Парфений Михайлович Иванов
Рождение ребёнка
21.04.1894 ст.

Сын: Демененко Кондратий Прохорович

Отец ребёнка: Демененко Прохор Васильевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
08.02.1906 ст.

Дочь: Демьяненко Феодора Прохоровна

Отец ребёнка: Демененко Прохор Васильевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHW-7?i=840&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демененко Прохор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close