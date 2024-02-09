Демененко Кондрат Прохорович
Место рождения
Дата рождения21.04.1894 ст.
Дата смерти07.02.1895 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1894 ст.
Крещение
21.04.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Фома Гаврилович Черненко, Пелагея Захаровна Бардакова
Смерть
07.02.1895 ст.
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYRS?i=32&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.02.1895 ст.
на отведенном кладбище