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Демененко Кондрат Прохорович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

21.04.1894 ст.

Дата смерти

07.02.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1894 ст.

Отец: Демененко Прохор Васильевич

Мать: Демяненко Пелагея Ивановна

Кровное, Сумська область
Крещение
21.04.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Фома Гаврилович Черненко, Пелагея Захаровна Бардакова
Смерть
07.02.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYRS?i=32&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.02.1895 ст.
на отведенном кладбище
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