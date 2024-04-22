Кузменко Андрей Аввакумович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Кузменко Аввакум Петрович
Мать: Кузменко Екатерина
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кузменко Артемий Андреевич
Мать ребёнка: Кузменко Анна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кузменко Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Кузменко Анна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кузменко Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Кузменко Анна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Кузменко Мария Андреевна
Мать ребёнка: Кузменко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузменко Анна
Смерть
После 1868