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Кузменко Андрей Аввакумович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1868

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Кузменко Аввакум Петрович

Мать: Кузменко Екатерина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кузменко Артемий Андреевич

Мать ребёнка: Кузменко Анна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кузменко Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Кузменко Анна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кузменко Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Кузменко Анна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Кузменко Мария Андреевна

Мать ребёнка: Кузменко Анна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузменко Анна

Смерть
После 1868
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