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Кузменко Аввакум Петрович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

02.12.1795 ст.

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1795 ст.

Отец: Кузменко Пётр Нестерович

Мать: Кузменко Пелагея Онисимовна

Криски, Чернігівська область
Крещение
04.12.1795 ст.
Криски, Чернігівська область
Семён Онисимович Кошарный
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кузменко Андрей Аввакумович

Мать ребёнка: Кузменко Екатерина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кузменко Емельян Аввакумович

Мать ребёнка: Кузменко Екатерина

Криски, Чернігівська область
Восприемник
08.12.1825 ст.
Криски, Чернігівська область
Николай Алексеевич Горох
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кузменко Тит Аввакумович

Мать ребёнка: Кузменко Екатерина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кузменко Онисим Аввакумович

Мать ребёнка: Кузменко Екатерина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Кузменко Евдокия Аввакумовна

Мать ребёнка: Кузменко Екатерина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Кузменко Феодосия Аввакумовна

Мать ребёнка: Кузменко Екатерина

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузменко Екатерина

Смерть
После 1850
Криски, Чернігівська область
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