Кузменко Аввакум Петрович
Место рождения
Дата рождения02.12.1795 ст.
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1795 ст.
Крещение
04.12.1795 ст.
Семён Онисимович Кошарный
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кузменко Андрей Аввакумович
Мать ребёнка: Кузменко Екатерина
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кузменко Емельян Аввакумович
Мать ребёнка: Кузменко Екатерина
Восприемник
08.12.1825 ст.
Николай Алексеевич Горох
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Кузменко Екатерина
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кузменко Онисим Аввакумович
Мать ребёнка: Кузменко Екатерина
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Кузменко Евдокия Аввакумовна
Мать ребёнка: Кузменко Екатерина
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Кузменко Феодосия Аввакумовна
Мать ребёнка: Кузменко Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузменко Екатерина
Смерть
После 1850