Кузменко (Кулшик) Марина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1817 ст.
Сын: Кузменко Андрей Аввакумович
Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кузменко Емельян Аввакумович
Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович
Восприемник
18.01.1821 ст.
Ксения Климентьевна Кулшик
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович
Смерть
После 1821