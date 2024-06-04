Кузменко (Кулшик) Марина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузменко (Кулшик) Марина Фёдоровна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1821

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Кулшик Фёдор Данилович

Мать: Кулшик (Петрик) Любовь Васильевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузменко Аввакум Петрович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.08.1817 ст.

Сын: Кузменко Андрей Аввакумович

Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кузменко Емельян Аввакумович

Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович

Криски, Чернігівська область
Восприемник
18.01.1821 ст.
Криски, Чернігівська область
Ксения Климентьевна Кулшик
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кузменко Тит Аввакумович

Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1821

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