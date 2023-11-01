Кузменко Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузменко Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Кузменко Андрей Аввакумович

Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кузменко Емельян Аввакумович

Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кузменко Тит Аввакумович

Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кузменко Онисим Аввакумович

Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Кузменко Евдокия Аввакумовна

Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Кузменко Феодосия Аввакумовна

Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузменко Аввакум Петрович

Смерть
После 1850
Криски, Чернігівська область
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