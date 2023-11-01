Кузменко Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кузменко Андрей Аввакумович
Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кузменко Емельян Аввакумович
Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кузменко Онисим Аввакумович
Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Кузменко Евдокия Аввакумовна
Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Кузменко Феодосия Аввакумовна
Отец ребёнка: Кузменко Аввакум Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850