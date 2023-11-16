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Нужин Тимофей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Нужин Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Нужин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

покинул Пермскую губернию в 1887г. В Кирзе с 1900г
Рождение ребёнка
1889

Сын: Нужин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.03.1901

Сын: Нужин Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: Нужина -- Ксения Михайловна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нужина -- Ксения Михайловна

Смерть
Неизвестно
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