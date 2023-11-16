Нужин Тимофей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1883
Рождение ребёнка
1885
покинул Пермскую губернию в 1887г. В Кирзе с 1900г
Рождение ребёнка
1889
Рождение ребёнка
27.03.1901
Мать ребёнка: Нужина -- Ксения Михайловна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно