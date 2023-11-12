Нужин Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Нужин Тимофей Семенович
покинул Пермскую губернию в 1887г. В Кирзе с 1900г
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Нужина Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Нужина -- Матрена Тимофеевна
приемная
Рождение ребёнка
1914
Сын: Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Нужина -- Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.01.1916
Сын: Нужин Иван Иванович
Мать ребёнка: Нужина -- Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.12.1918
Мать ребёнка: Нужина -- Матрена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно