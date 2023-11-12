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Нужин Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Нужин Тимофей Семенович

Мать: не указана

покинул Пермскую губернию в 1887г. В Кирзе с 1900г
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Нужина Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Нужина -- Матрена Тимофеевна

приемная
Рождение ребёнка
1914

Сын: Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Нужина -- Матрена Тимофеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.01.1916

Сын: Нужин Иван Иванович

Мать ребёнка: Нужина -- Матрена Тимофеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.12.1918

Сын: Нужин Николай Иванович

Мать ребёнка: Нужина -- Матрена Тимофеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нужина -- Матрена Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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