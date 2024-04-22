Нужин Яков Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Нужин Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
25.02.1901
Мать ребёнка: Нужина -- Параскева Никоновна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно