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Нужин Яков Тимофеевич

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Нужин Тимофей Семенович

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.02.1901

Сын: Нужин Федот Яковлевич

Мать ребёнка: Нужина -- Параскева Никоновна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нужина -- Параскева Никоновна

Смерть
Неизвестно
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