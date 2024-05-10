Мильштейн Лев (Лейба) Энохович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Мильштейн Иван (Энох) Алексеевич (Вольфов)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно