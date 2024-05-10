Мильштейн Лев (Лейба) Энохович 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мильштейн Лев (Лейба) Энохович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Мильштейн Иван (Энох) Алексеевич (Вольфов)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мильштейн Авраам Львович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Мильштейн Герш Львович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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