Мильштейн Герш Львович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Мильштейн Лев (Лейба) Энохович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.03.1913 ст.
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 65об
Рождение ребёнка
21.12.1914 ст.
Дочь: (Мильштейн) Бейля Двойра Гершевна
Мать ребёнка: Мильштейн (Вейцман) Сарра Яковлевна
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 199об
Рождение ребёнка
08.05.1917 ст.
Сын: Мильштейн Бейрах Гершевич
Мать ребёнка: Мильштейн (Вейцман) Сарра Яковлевна
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 419об
Смерть
Неизвестно