Мильштейн Герш Львович Около 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мильштейн Герш Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Мильштейн Лев (Лейба) Энохович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.03.1913 ст.

Жена: Мильштейн (Вейцман) Сарра Яковлевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 65об
Рождение ребёнка
21.12.1914 ст.

Дочь: (Мильштейн) Бейля Двойра Гершевна

Мать ребёнка: Мильштейн (Вейцман) Сарра Яковлевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 199об
Рождение ребёнка
08.05.1917 ст.

Сын: Мильштейн Бейрах Гершевич

Мать ребёнка: Мильштейн (Вейцман) Сарра Яковлевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 419об
Смерть
Неизвестно

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