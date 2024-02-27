Мильштейн Авраам Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильштейн Авраам Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мильштейн Лев (Лейба) Энохович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Рахиль Авраамовна

Мать ребёнка: Мильштейн Ита-Лея Авраамовна (Авраам-Ицхоковна)

Рождение ребёнка
23.01.1913

Сын: Мильштейн Довид Авраамович

Мать ребёнка: Мильштейн Ита-Лея Авраамовна (Авраам-Ицхоковна)

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 2об
Рождение ребёнка
14.03.1914 ст.

Сын: Мильштейн Вольф Авраамович

Мать ребёнка: Мильштейн Ита-Лея Авраамовна (Авраам-Ицхоковна)

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
В метрической записи о месте рождения сказано: «На кирпичном заводе Военного ведомства у гор. Красноярска». | ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метричес... Показать все
Рождение ребёнка
13.06.1915 ст.

Сын: Мильштейн Енох Авраамович

Мать ребёнка: Мильштейн Ита-Лея Авраамовна (Авраам-Ицхоковна)

слобода Николаевская, г. Красноярск, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 209об
Рождение ребёнка
15.09.1916 ст.

Дочь: Гися Авраамовна

Мать ребёнка: Мильштейн Ита-Лея Авраамовна (Авраам-Ицхоковна)

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 337об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мильштейн Ита-Лея Авраамовна (Авраам-Ицхоковна)

Смерть
Неизвестно
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