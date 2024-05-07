Ткач Алеся Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1981
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1981
Отец: Евсеенко Антон
Рождение ребёнка
16.11.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ткач Андрей Владимирович
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
02.06.2005
Дочь: Ткач Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Ткач Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
09.10.2013
Дочь: Ткач Ангелина Андреевна
Отец ребёнка: Ткач Андрей Владимирович