Ткач Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1980
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1980
Отец: Ткач Владимир Евгеньевич
Мать: Ткач Галина
Рождение ребёнка
16.11.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ткач Алеся Антоновна
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
02.06.2005
Дочь: Ткач Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Ткач Алеся Антоновна
Рождение ребёнка
09.10.2013
Дочь: Ткач Ангелина Андреевна
Мать ребёнка: Ткач Алеся Антоновна