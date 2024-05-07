Ткач Андрей Владимирович 24.09.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ткач Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2005 г.р.
2013 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1980

Отец: Ткач Владимир Евгеньевич

Мать: Ткач Галина

Рождение ребёнка
16.11.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ткач Алеся Антоновна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
02.06.2005

Дочь: Ткач Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Ткач Алеся Антоновна

Рождение ребёнка
09.10.2013

Дочь: Ткач Ангелина Андреевна

Мать ребёнка: Ткач Алеся Антоновна

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