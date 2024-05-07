Евсеенко Антон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеенко Антон

Евсеенко Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеенко Виктор Антоновнович

Мать ребёнка: Ошарова Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
04.08.1981

Дочь: Ткач Алеся Антоновна

Мать ребёнка: Ошарова Лариса Михайловна

Смерть
Неизвестно

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