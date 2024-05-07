Евсеенко Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеенко Виктор Антоновнович
Мать ребёнка: Ошарова Лариса Михайловна
Рождение ребёнка
04.08.1981
Дочь: Ткач Алеся Антоновна
Мать ребёнка: Ошарова Лариса Михайловна
Смерть
Неизвестно